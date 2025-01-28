Разлагает культуру и страну: в России потребовали наказать Диму Билана

Народу не понравилось, что знаменитость начал петь композиции Пугачевой

Недавнее выступление Дмитрия Билана в Химках оказалось скандальным. Артист решил исполнить во время концерта несколько песен уехавшей из страны Аллы Пугачевой и спровоцировал этим гнев общественников. Теперь они требуют наказать артиста в России за неправильное, по их мнению, поведение.

Глава ФПБК Виталий Бородин опубликовал на своей странице ролик, где видно, как Билан во время выступления поет композицию "Не отрекаются любя". По его словам, ее артист исполнял на праздновании Нового года администрацией Химок. Общественник полагает, что и оплатили ему выступление за счет бюджетных денег, которые россияне отправили в казну. Он считает, что такие чиновники "разлагают и нашу культуру и страну".

Бородина поддержали некоторые россияне, которые считают, что не только сотрудники городской администрации поступили плохо, но и Дима Билан отличился своей поддержкой Пугачевой на сцене. За это люди потребовали наказать артиста, подвергнув его культуре отмены.

"Он считает, что правильно петь песни беглой Аллы на сцене? Как это понимать? Учитывая все ее заявления...",

"Дима Билан отлично устроился. Молчит и еще репертуар у Пугачевой взял. И нашим, и вашим", – возмущается народ.

Однако были и те, кто встал на сторону исполнителя.

"Хорошая песня, Пугачевой она не принадлежит. Почему оставшиеся артисты не могут ее петь? Не понимаю",

"Билан талантливый и хорошо поет. Нельзя запрещать артистов из-за одной песни, так вообще никого не останется", – отвечают другие россияне.

Ранее Дима Билан рассказал, пострадал из-за странного подарка фаната.