Пугачева публично поддержала опальную Хаматову и ее спектакль

Муж звезды тоже тепло относится к актрисе

Беглая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и ее супруг, комик Максим Галкин* публично поддержали свою коллегу по эмиграции из России Чулпан Хаматову. Они пришли на ее спектакль, который состоялся на райском острове Кипр.

Звездная чета побывала на представлении "Записки сумасшедших" с опальной Хаматовой в главной роли. Об этом юморист сам рассказал на просторах интернет-пространства. Знаменитый хохмач выложил кадры с женой. На них видно, что у "Женщины, которая поет" отличное настроение, певица хорошо выглядит.

Премьера спектакля состоялась 27 января в Лимасоле. Это событие привлекло внимание русскоязычных зрителей и порадовало эмигрантов, которые следят за театральной жизнью.

Стоит отметить, что Хаматова с этим представлением попала в опалу в Латвии. Его должны были показывать в театре на новой родине беглянки, но в итоге запретили из-за политики, ведущейся против любых постановок на русском языке. Актриса выразила свое недоумение по поводу запрета, назвав его "глупостью".

К слову, ранее попавшую в беду Хаматову грубо раскритиковали и назвали "последней проституткой".

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации