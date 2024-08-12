Харламов рассказал о причине развода с Асмус

Разрыв получился громким

Недавно популярный юморист Гарик Харламов снова связал себя узами брака. Для артиста это уже третий поход в ЗАГС. Со второй женой, актрисой Кристиной Асмус развод вышел скандальным, его долго обсуждали в прессе и социальных сетях. Теперь Харламов решил раскрыть истинную причину разрыва с эффектной блондинкой.



Гарик обратил внимание на то, что люди провели немало времени, обсуждая распад звездного семейства выдумывая свои версии причин случившегося. Комик уверяет, что какого-то конкретного обстоятельства, ставшего последней каплей, не было. По словам знаменитости, главная причина заключалась в том, что романтические чувства в паре спустя восемь лет остыли.

"Растворилось чувство, такое бывает. В итоге мы приняли правильное решение. У меня сейчас прекрасная и замечательная жена, которую я сильно люблю", – пояснил артист.

Гарик особо отметил, что этот разрыв позволил ему встретить другую женщину, на которой он женился и очень счастлив. Недавно артист сыграл свадьбу с коллегой по творческому цеху Катериной Ковальчук. "Утро.ру" делилось подробностями свадебной вечеринки.