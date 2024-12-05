Раскрыта выгода Асмус от нового возлюбленного

Выгодный союз: раскрыты причины нового романа Асмус
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Артистка сразу взяла перспективного мужчину в оборот

Кристина Асмус завела новый роман. Ее избранником стал 40-летний продюсер Илья Бурец, который, по слухам, давно питал тайные чувства к актрисе, но все не решался сделать первый шаг. Только после расставания знаменитости с молодым возлюбленным он нашел подходящий момент и завладел ее сердцем.

После первого свидания отношения Асмус и Бурец начали развиваться стремительно – они сразу же поняли, что созданы друг для друга, начав жить вместе. Параллельно продюсер наконец решился официально разорвать отношения с женой, с которой они расстались год назад.

Объединяет влюбленных также и наличие дочерей. У Павла есть 11-летний ребенок от прошлого брака, как и у Кристины. Настя, к слову, хорошо приняла нового возлюбленного мамы, который теперь живет вместе с ними.

"Для Кристины это выгодный союз. Илья не только продюсер, он еще и сценарист. По долгу службы он может решать, какую актрису взять на главную роль. А это значит, у Асмус наверняка скоро будет больше главных ролей", – раскрыли журналисты причины нового романа актрисы.

Известно, что Бурец также является обеспеченным мужчиной, который может много тратить на свою возлюбленную. Именно он приложил руку к созданию популярных проектов "Горько!", "Гоголь", "Т-34", "Елки новые", "Время первых", "Магомаев", "Эльбрус. Точка невозврата", "Беспринципные" и многих других, напоминает женский журнал "Клео.ру"

Источник: Комсомольская правда
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