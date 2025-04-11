Кто отец ребенка Цымбалюк-Романовской: пришла пора раскрыть тайну

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Известно, что дочь пианистки зовут Виктория Давидовна Цымбалюк-Романовская. Но кто он, этот загадочный Давид, ставший отцом малышки?
"Этот человек вам неизвестен, это абсолютно непубличная личность, которая желает оставаться в тени, инкогнито. Если он даст добро, чтобы я рассказала о нем, тогда я сообщу, кто отец моей дочери, но пока это секрет", – заявила Виталина в одном из интервью.
Она подчеркивает, что замужем не состоит и ребенка растит одна. "Я понимаю, что лучшим отцом для меня всегда будет мой папа. Может казаться, что он обыкновенный, а со временем понимаешь, что таких пап больше нет, – пояснила бывшая жена Армена Джигарханяна. – Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно – ребенка".
Поклонники считают, что пора раскрыть тайну рождения девочки. И строят гипотезы – кто же тот самый Давид? Из самых смелых вариантов – телеведущий Давид Виннер и ведущий свадеб Давид Габриелян. Виталина же обещает назвать отца ребенка чуть позже.
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