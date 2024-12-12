Асмус показала, как выглядит после тяжелой операции

Врачи четыре часа трудились над знаменитостью

Кристина Асмус, известная по сериалу "Интерны" и скандальному разводу с популярным юмористом Гариком Харламовым, получила четвертую травму за последний год. Во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда" актриса порвала крестообразную связку. Вскоре после этого ей провели хирургическое вмешательство. Наконец, знаменитость вышла на публику в интернет-пространство и показала, как выглядит после тяжелых медицинских манипуляций.

Девушка сообщила, что операция показала более серьезные повреждения, чем предполагалось изначально. Помимо крестообразной связки, был разорван и мениск. Хирургам пришлось использовать материал из второй ноги, которая теперь тоже зашита. Операция длилась четыре часа и потребовала применения общего наркоза и спинальной анестезии.

"Первая ночь после операции – ну, это адище просто!" – пожаловалась она.

Актриса призналась, что процесс выхода из наркоза дался ей тяжело, но она старается держаться. Впереди у нее длительное восстановление, которое потребует много времени и сил. Несмотря на серьезные сложности, знаменитость сохраняет оптимизм и благодарит всех за поддержку.

Травма стала очередным испытанием для актрисы, но она неоднократно заявляла, что готова ради терпеть многое работы в кино и театре. Однако зрителям, вероятно, придется подождать, пока звезда восстановится и сможет вернуться на сцену.

К слову, ранее Харламов раскрыл истинную причину развода с Асмус.