Симоньян назвала ЕГЭ "издевательством над нацией"

"Издевательство над нацией": Симоньян возмутила ситуация в России
Маргарита Симоньян. Фото: АГН "Москва"
Ведущая высказала свое мнение о формате итоговых экзаменов в школах

Журналистка Маргарита Симоньян в рамках марафона "Знание. Первые" раскритиковала нормы школьного образования в России. Она возмутилась системой ЕГЭ, которая до сих пор действует в учебных заведениях и требует от учеников много сил для сдачи.

Симоньян напомнила, что изначально ЕГЭ выглядело хорошей задумкой, которая позволит лучше проверять знания школьников перед поступлением в институт. Однако по итогу реализация системы оказалась ужасной.

"Какие вопросы в этом ЕГЭ – это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями", – заявила она.

По словам главреда RT, довольно часто вопросы на экзаменах выходят за пределы того, что дети изучали в школе. Она не понимает, для чего это было устроено – ведь получается, что школьная программа и ЕГЭ обучают и проверяют совершенно разные вещи. Симоньян выразила мнение, что это делается для того, чтобы свести школьников с ума.

Также она отметила, что не каждый предмет можно грамотно уложить в формат ЕГЭ. Например, это касается литературы и истории – чтобы сдать их, нужно выиграть в рулетку, а не обладать достаточными знаниями.

Ранее стало известно, что Собчак публично попросила у Симоньян извинения.

Источник: РИА "Новости"
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