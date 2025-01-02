У выступающего за границей Леонтьева заподозрили деменцию

У выступающего за границей Леонтьева заподозрили страшную болезнь
Валерий Леонтьев. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Люди обратили внимание на состояние знаменитости

В новогоднюю ночь Валерий Леонтьев сделал уже ставшее классическим исключение и выступил перед российской публикой в Дубае. В последнее время эта площадка стала для него одной из самых любимых, пока концерты в России он проводить отказывается. Однако во время представления не все прошло гладко – некоторые заподозрили, что у 75-летнего артиста появился неизлечимый недуг. На эти мысли публику натолкнули некоторые детали в его выступлении.

Несмотря на то, что знаменитость практически носился по сцене и "летал" с поддержкой танцоров, зрители обратили внимание, что все композиции Леонтьев исполнял под фонограмму. Услышать его голос в живую люди могли только в перерывах между песнями, когда он общался с залом.

Так, в один из таких моментов, знаменитость вспомнил, как впервые приехал в Дубай и наслаждался видом на здание Бурдж-эль-Араб. Теперь же он рад, что наконец смог выступить в нем, насладиться интерьерами и такими почестями. Хотя в действительности концерт проходил в зале The Theater Dubai, расположенном в другой части города.

"Он что, думает, что находится в Бурдж-эль-Араб?" – поинтересовались в зале. "Ну, пусть думает", – со смехом ответил кто-то из очевидцев.

Другие обратили внимание, что во время спокойного общения со зрителями у Валерия Леонтьева сильно тряслись руки. Это было видно по микрофону, который ерзал в разные стороны. По набору таких факторов люди в зале стали перешептываться и подозревать, что состояние знаменитого артиста оставляет желать лучшего – некоторые даже выразили мнение, что он мог столкнуться с ранними признаками деменции. Однако его бодрость и способность наполную отыграть длинный концерт вскоре развеяли все разговоры о нездоровье легенды российской сцены.

Источник: Telegram
По теме

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

"Побуждает Россию": ядерный план Пентагона вызвал ужас в США

Мир все ближе к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей