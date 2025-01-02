У выступающего за границей Леонтьева заподозрили деменцию

Люди обратили внимание на состояние знаменитости

В новогоднюю ночь Валерий Леонтьев сделал уже ставшее классическим исключение и выступил перед российской публикой в Дубае. В последнее время эта площадка стала для него одной из самых любимых, пока концерты в России он проводить отказывается. Однако во время представления не все прошло гладко – некоторые заподозрили, что у 75-летнего артиста появился неизлечимый недуг. На эти мысли публику натолкнули некоторые детали в его выступлении.

Несмотря на то, что знаменитость практически носился по сцене и "летал" с поддержкой танцоров, зрители обратили внимание, что все композиции Леонтьев исполнял под фонограмму. Услышать его голос в живую люди могли только в перерывах между песнями, когда он общался с залом.

Так, в один из таких моментов, знаменитость вспомнил, как впервые приехал в Дубай и наслаждался видом на здание Бурдж-эль-Араб. Теперь же он рад, что наконец смог выступить в нем, насладиться интерьерами и такими почестями. Хотя в действительности концерт проходил в зале The Theater Dubai, расположенном в другой части города.

"Он что, думает, что находится в Бурдж-эль-Араб?" – поинтересовались в зале. "Ну, пусть думает", – со смехом ответил кто-то из очевидцев.

Другие обратили внимание, что во время спокойного общения со зрителями у Валерия Леонтьева сильно тряслись руки. Это было видно по микрофону, который ерзал в разные стороны. По набору таких факторов люди в зале стали перешептываться и подозревать, что состояние знаменитого артиста оставляет желать лучшего – некоторые даже выразили мнение, что он мог столкнуться с ранними признаками деменции. Однако его бодрость и способность наполную отыграть длинный концерт вскоре развеяли все разговоры о нездоровье легенды российской сцены.