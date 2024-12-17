После смерти Заворотнюк дочь поставила жесткий ультиматум Чернышеву

Об этом рассказала близкий друг семьи Татьяна Навка

Младшая дочь Анастасии Заворотнюк после смерти матери обзавелась новой мечтой – шестилетняя Мила хочет пойти по стопам знаменитого отца и заняться фигурным катанием. Об этом рассказала Татьяна Навка в недавнем интервью.

Сейчас Петр Чернышев полноценно посвятил себя работе и воспитанию девочки, чтобы не думать о потере любимой жены. Иногда он берет дочь на репетиции, где она и вдохновилась освоить спортивную профессию. Однако пока отец этому противится.

"Петя всячески это отодвигал. Ей, правда, уже шесть лет – это поздновато. Но она ему уже ультиматум поставила, мне пожаловалась", – говорит Навка.

Сама фигуристка старается как-то обходить запреты Чернышева и пыталась уговорить его поставить ребенка на коньки, но все тщетно. При этом она надеется, что муж Заворотнюк все же смягчится и пойдет на поводу у девочки.

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла в конце мая после продолжительной борьбы с глиобластомой. Все это время за ней ухаживал Чернышев, который дежурил рядом с супругой днем, а ночью приходил на репетиции. Находить лучших врачей также помогала Татьяна Навка – во многом именно правильное лечение продлило актрисе жизнь на несколько лет.

После кончины возлюбленной фигурист до сих пор регулярно посещает кладбище и отказывается снимать обручальное кольцо.