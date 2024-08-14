Чернышев отказался снимать обручальное кольцо после смерти Заворотнюк

Мужчина хранит верность своей любимой

Фигурист Петр Чернышев категорически отказался снимать обручальное кольцо – вдовец даже не стал менять его положение на левую руку, как это положено по статусу. Муж Заворотнюк продолжает носить свадебный аксессуар на правом безымянном пальце, даже на публике периодически неосознанно покручивая его в руке.

Во время болезни актрисы спортсмен послужил настоящим примером верности и преданности своей супруге. Как рассказывала Татьяна Навка, он практически без отдыха проводил каждый день с Анастасией, а после тренировался по ночам. Петр пристально следил за ее лечением и состоянием, контролируя врачей и окружение знаменитости – приходить к ней могли только самые близкие.

Фигуристка делилась, что однажды она порадовала звезду "Моей прекрасной няни" любимым вином, хотя Чернышев категорически запрещал это. Настя, по ее словам, была счастлива, а вот ее супруг сильно ругался. После он все понял и простил коллегу.

Спортсмен был рядом с Заворотнюк до самого последнего дня, а после похорон регулярно навещает ее на кладбище. Еще при жизни актриса рассказывала, что их чувства вспыхнули так быстро и стремительно, что оба буквально потеряли голову. Сохранить это им удалось до самого конца.

И теперь в память о супруге и их любви Чернышев продолжает носить обручальное кольцо на правой руке, что в хорошем смысле поражает народ – в публичном пространстве примеров таких высоких отношений осталось совсем немного.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", сейчас мужчина начал судиться за жилье Заворотнюк. Он подал иск к компании-застройщику, которая не сдала квартиру актрисы в срок. При жизни Анастасии он не хотел заниматься этими вопросами, посвящая все время жене. Теперь же Петр решил восстановить справедливость.