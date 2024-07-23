Петр Чернышев подал в суд на застройщика после смерти Анастасии Заворотнюк

Чернышев начал судиться за многомиллионное имущество Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Кадр: YouTube
Внимание прессы приковано к звездному семейству

"Главная няня страны" Анастасия Заворотнюк несколько лет отважно и стойко боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. К сожалению, победить недуг не удалось. После успешной и весьма востребованной в период карьерного пика артистки осталось многомиллионное наследство. Стало известно, что убитый горем супруг знаменитости Петр Чернышев начал судиться из-за имущества покойной жены.

У артистки осталось трое детей: дочь Анна, сын Майкл и общий с Петром ребенок – пятилетняя Мила. Тяжелобольная Анастасия понимала, что в любой момент может прекратить свое земное пребывание, поэтому позаботилась о распределении своих богатств заранее.

Известно, что роскошный особняк в подмосковном Крекшино, стоимостью порядка 120 миллионов рублей актриса переписала на младшую дочку и маму. Две элитные квартиры в столице достались старшим наследникам покойной. Кроме того, у Анастасии была просторная квартира в Сочи, предполагается, что ее получит вдовец.

Выяснилось, что фигурист уже приступил к судебным тяжбам из-за недвижимости покойной жены. Он подал в суд на застройщика, который, по версии истца, ненадлежащим образом исполнил свои обязательства.

"Вдовец Петр Чернышев подал иск к компании-застройщику о неисполнении их обязательств при участии граждан в долевом строительстве", – сообщает информированный источник. Его слова приводит женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно о желании певицы Ольги Орловой обратиться в суд из-за скандала вокруг смерти Анастасии Заворотнюк.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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