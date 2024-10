Анна Заворотнюк улетела из России

Девушка не скрывает трепет перед новой родиной

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, вновь покинула Россию и отправилась в Дубай, который стал для нее вторым домом. любопытно, что вернувшись на новую родину, знаменитость заговорила на английском.



На своей странице в социальных сетях красотка выложила снимок с пляжа и сопроводила его фразой на английском языке:

"Hey there, long time no see!"

("Ну привет, давно не виделись!")

Анна переехала в ОАЭ еще в 2022 году. Ранее она объясняла, что смена постоянного места проживания связана не с политическими событиями, а с работой ее супруга, который активно развивает бизнес в тропической стране.

Несмотря на это, девушка неоднократно подчеркивала, что не готова навсегда оставить Россию, поэтому периодически возвращается в Москву. Эти поездки позволяют ей поддерживать связь с родиной и близкими.

Анна также признавалась, что Дубай ей нравится своим ритмом жизни и возможностями для карьерного роста. Однако привязанность к России и семейным традициям не позволяет ей окончательно обосноваться за границей. В результате она ведет жизнь на два города, балансируя между Москвой и Дубаем.

