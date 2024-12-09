Продюсер раскрыл заработки оскорбившей россиян Лободы

Оскорбившую россиян Лободу поставили на место
Светлана Лобода. Фото: соцсети
Знаменитость давно впала в немилось у русскоязычной публики

Светлана Лобода старается строить карьеру за границей после своего отъезда из России, однако такой же популярности там добиться ей не удается. Сейчас знаменитость еще периодически заказывают для корпоративов, рассказал продюсер Сергей Дворцов, но ее гонорар существенно упал.

По его словам, певица готова выступить за заказчиков за 2-4 млн рублей. Публика до сих пор помнит ее хиты, с которыми она прославилась в России, поэтому на звезду есть еще какой-то спрос. Она же питает надежду, что сможет стать артисткой номер один за границей или хотя бы в странах СНГ.

"Светлана – очень неблагодарный человек, который использует в своих корыстных целях других людей, жует и выкидывает их", – поставил Дворцов на место оскорбившую россиян Лободу.

Продюсер указал, что знаменитости приходится идти на существенные поблажки ради сохранения оставшейся популярности. Именно поэтому она делает огромные скидки на корпоративы по сравнению со своими российскими заработками.

Ранее стало известно, что во время своей деятельности в России Светлана Лобода нелестно отзывалась о россиянах. В частности она критиковала их музыкальные пристрастия из-за проигрыша певицы Натали на популярной премии.

Источник: Страсти
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