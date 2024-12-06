Оказалось, звезда никогда не испытывала уважения к народу России

Певица Светлана Лобода, как сообщают источники, еще во времена работы в России испытывала отвращение к россиянам. В особенности она брезговала музыкальными предпочтениями населения страны, благодаря которым в топы попала песня "О, Боже, какой мужчина!".

Скандальный инцидент произошел еще в 2014 году во время популярной музыкальной премии, на которой артистку Натали наградили за хит. Проигрыш, вероятно, настолько обидел Лободу, что, сидя за столиком в большой компании, она сделала мерзкое заявление.

"Я ненавижу эту Натали, певичка деревенщина, поет для быдла и сельчанок, ее эта песенка про мужчину, ребят, просто дно, это не песня – это частушка. Да если бы я хотела, я могла бы одним звонком ее убрать из чартов. Смотришь на эту Натали и понимаешь, какой у россиян убогий вкус", – привел ее слова светский обозреватель Никита Данилов.

По его словам, на такое высказывание украинку подтолкнула невероятная зависть, поскольку на тот момент публика буквально боготворила Натали – в том числе и за ее кристально чистую репутацию и уважительное отношение к другим артистам.

Ранее Светлану Лободу едва не отменили в ОАЭ из-за ее политических провокаций на концертах.