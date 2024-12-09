Джей Зи впервые сделал заявление об изнасиловании 13-летней девочки

Артист намерен засудить возможную жертву за клевету

Рэпер Джей Зи впервые отреагировал на обвинения в преступной связи с Пи Дидди. Артист сделал заявление после того, как его заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с подсудимым на одной из вечеринок.

Пострадавшая утверждает, что знаменитости надругались над ней на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2000. На тот момент артист уже состоял в отношениях с певицей Бейонсе. Сам Шон Картер (настоящее имя Джей Зи) все обвинения в свой адрес отрицает.

Он очень сожалеет, что ему придется беседовать о подобных новостях в прессе со своими детьми, возраст которых уже почти добрался до 13 лет. Ему придется обсуждать грязные пороки людей, распространяющих подобные слухи о нем. По его словам, все обвинения в его адрес связаны с шантажом со стороны адвоката подзащитной.

"Он рассчитал, что характер этих обвинений и общественный контроль заставят меня захотеть урегулировать дело. Нет, сэр, это имело обратный эффект! Мне захотелось разоблачить вас за мошенничество, которым вы являетесь, ОЧЕНЬ публично. Так что нет, я не дам вам НИ ОДНОГО КРАСНОГО ПЕННИ!" – заявил Джей Зи.

Артист уверяет, что намерен подать ответное заявление о клевете, чтобы засудить предполагаемых жертв за их "театральные постановки".

Картер заявил, что он вырос в Бруклине, где первое место имеют честь, достоинство и кодексы поведения, подразумевающие защиту детей. Все слухи о его причастности к вечеринкам и происходящих на них беззакониях он назвал "теориями заговора" и "идиотскими заявлениями".