Единственная внучка отказалась звать Талызину на собственную свадьбу

Знаменитая бабушка была уверена, что девушка улетела из Москвы

Внучка Валентины Талызиной сыграла свадьбу со своим избранником не так давно. Торжество состоялось в одном из московских ресторанов в кругу друзей и членов семьи. Только выяснилось, что знаменитую актрису на праздник не позвали.

Вскоре об этом узнала и сама Валентина Илларионовна. До этого звезда была уверена, что Анастасия вместе с влюбленным уехала в Иркутск, родной город жениха. Новость о том, что мероприятие все же устроили в столице, ее сильно расстроила.

"Вы тоже знали, что она сегодня выходила замуж? Как здорово", – сказала знаменитость.

Почему единственная внучка не стала звать знаменитую бабушку на свадьбу – загадка. Знакомые полагают, что причиной может быть непростой характер актрисы или ее состояние здоровья. Хотя первый вариант многие называют более вероятным, поскольку до этого девушка прятала своего избранника от Талызиной. До тех пор, пока знаменитость не нашла его номер телефона и сама не провела беседу с молодым человеком.

Ранее Валентина Талызина высказалась о действиях Богомолова в театре Виктюка.