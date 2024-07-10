Талызина оценила решение Богомолова по театру Виктюка

По ее словам, режиссер не сможет повторить успех своего предшественника

Константин Богомолов в прошлом месяце получил вторую высокую должность – теперь он управляет еще и бывшим театром Романа Виктюка. Вскоре после своего назначения режиссер принял решение изменить его название и концепцию, что вызвало волну негодования в театральном сообществе. Свою позицию по этому вопросу высказала народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

По ее словам, Богомолов совершил огромную ошибку и попрал детище Виктюка, который развивал театр с 1991 по 2020 года, пока не ушел из жизни. Например, он убрал постановки "Служанки", "Федра" и "Иллюзии любви". Первый, говорит актриса, и вовсе считается одним из самых выдающихся в деятельности театрального заведения.

Талызина утверждает, что Богомолов мог бы поступить более правильно, если бы относился к заведению с уважением и не занимался этими переменами. Также она полагает, что у режиссера вряд ли получится повторить успех Виктюка.

"Дай Бог, чтобы у Богомолова были такие же спектакли, как у Виктюка. Но я в этом сомневаюсь. Хотелось бы, чтобы он оставил спектакли Романа Виктюка в театре. Очень жалко, что все так вышло", – подытожила артистка.

Сам Богомолов, комментируя изменения в театре, говорил, что он не должен становиться музеем, ему нужны перемены. При этом режиссер уверяет, что на здании установят мемориальную табличку о Романе Виктюке и оставят несколько значимых постановок в репертуаре.

Ранее Константин Хабенский емко прокоментировал новые назначения Машкова и Богомолова.