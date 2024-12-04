Аффлек попросил бывшую жену найти ему любовницу

Аффлек попросил бывшую жену найти ему любовницу
Бен Аффлек. Фото: Gage Skidmore from Peoria / wikimedia.org
Актер устал от голливудских див и золотоискательниц

После развода с Дженнифер Лопес актер Бен Аффлек наконец готов к новым отношениям. Поэтому он обратился к бывшей жене Дженнифер Гарнер с просьбой найти ему любовницу. Артист уверен, что только она знает его достаточно хорошо, чтобы подобрать идеальную пару.

"Он готов к чему-то настоящему, и он чувствует, что Дженнифер отлично умеет отсеивать чушь и распознавать искренних людей", – говорят источники.

Сообщается, что Аффлек хочет приземленную и зрелую девушку, а от голливудских звезд и золотоискательниц он сильно устал. Бывшая жена поддерживает это стремление, поскольку хочет сделать его счастливым и ей нравится, что она сможет выбирать человека, который будет проводить время с их детьми.

После развода с Лопес звезда "Бэтмена" сильно сблизился с бывшей супругой. По слухам, он даже на время переехал к ней в особняк, чтобы быть рядом с ней, двумя дочерьми и сыном. Однако это не сильно нравилось новому мужу Гарнер, из-за чего Аффлеку пришлось купить дом по-соседству.

Ранее артист сделал неожиданное заявление о Дженнифер Лопес после совместной работы над фильмом, в котором ей досталась одна из главных ролей.

Источник: RadarOnline
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