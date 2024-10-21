Лопес придумала способ отомстить Аффлеку за развод

Знаменитость решила уйти с головой в работу

Дженнифер Лопес до сих пор не пришла в себя после развода с Беном Аффлеком. И если актер уже начал полноценную жизнь холостяка, приступив к новым отношениям, певица пока зациклена на прошлом. Она даже придумала способ, как отомстить бывшему возлюбленному за несостоявшийся брак.

В последнее время у Джей Ло крайне плохо обстоят дела с карьерой. Ее крупный гастрольный тур был сорван, фильм о романе с Аффлеком провалился, а также по ее репутации был нанесен удар, когда в прессе стали поговаривать, что знаменитость в жизни обладает скверным и высокомерным характером. Сейчас же она намерена вернуть утраченную популярность – это станет своеобразной местью экс-супругу.

"Она хочет, чтобы следующий год стал для нее лучшим годом, чтобы показать миру, что ее паршивая личная жизнь не сломала ее. Она поднимется", – говорят знакомые.

В следующем году Лопес хочет побороться за премию "Оскар", а летом возобновит тур, который не состоялся из-за ее проблем в браке с Аффлеком.

Помимо творчества, артистка хочет добиться успеха в бизнесе. У нее есть два бренда, Delola и JLo Beauty, которым в следующем году она планирует уделить много внимания для развития.