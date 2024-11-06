Артист решил похвалить знаменитость после совместной работы

После новости о разводе Бен Аффлек сделал неожиданное заявление о Дженнифер Лопес. СМИ утверждают, что артист решил уйти от супруги, поскольку чувствовал себя очень плохо в этих отношениях и рад наконец вырваться из них. Однако в публичном пространстве он высказывается о бывшей возлюбленной исключительно в положительном ключе.

Недавно состоялась премьера фильма Аффлека "Неудержимые", в котором сыграла Джей Ло. Артист похвалил профессионализм супруги в последнем интервью.

"Дженнифер великолепна", – сказал он.

В картине певица сыграла роль Джуди Роблес, которая поддерживает своего сына без ноги в спортивных начинаниях. В итоге благордаря ее любви ему удается занять место в команде университета Аризоны.

Тем не менее, несмотря на публичный комплимент бывшей супруге, Аффлек старается не встречаться с Лопес на публичных мероприятиях. Во время премьеры фильма актриса не пришла на красную дорожку, избегая неловких вопросов журналистов.