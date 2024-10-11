Повторила ошибку: Лопес прервала молчание о разводе с Аффлеком

Теперь знаменитость хочет побыть одной

Спустя несколько месяцев громких обсуждений предстоящего развода Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, певица наконец решила прервать молчание о своих переживаниях. Она призналась, что в браке с актером повторила ошибку, из-за которой они расстались в первый раз несколько лет назад.

Артистка говорит, что ей было невероятно сложно признать, что так и не усвоила уроки прошлого. Долгое время она боялась одиночества, желая дополнять себя с помощью другого человека. Однако теперь Дженнифер поняла – пришло время побыть одной. Решиться на это оказалось совсем непросто.

"Это чувство одиночества, незнакомости, страха. Это чувство грусти. Это чувство отчаяния. Но когда вы сидите в этих чувствах и думаете: "Эти вещи не убьют меня", это похоже на то, что на самом деле я еще могу радоваться и быть счастливой сама по себе. Нахождение в отношениях не определяет меня", – заявила она.

Раньше Лопес считала, что никто не сможет полюбить ее до тех пор, пока у нее есть какие-то недостатки. Теперь же она придерживается другой точки зрения. По ее мнению, отношения нужны для того, чтобы каждый в них становился лучше. При этом сейчас певица отказывается заводить новый роман, поскольку хочет прийти в себя после разрыва.

Ранее появились слухи, что Джей Ло начала злоупотреблять алкоголем на фоне развода с Аффлеком.