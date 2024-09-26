Аффлека заметили в рехабе на фоне развода

Аффлека заметили в рехабе на фоне развода
Бен Аффлек. Фото: Nomoretitanic / wikimedia.org
Ранее артист многократно проходил лечение от алкозависимости

Бена Аффека заметили в реабелитационном центре в Калифорнии. Однако, по данным СМИ, актер самостоятельно приехал туда, чтобы навестить друга – речь об обострении его зависимости не идет. С собой он взял пакет с едой из ресторана. 

Такой визит знаменитость нанес на фоне своего развода с Дженнифер Лопес. Несмотря на то, что пару не так давно видели вместе, речи об их примирении не идет – они попросту встречаются для обсуждения деталей развода.

Артисты решили сохранить хорошие отношения ради детей, которые успели подружиться за годы их союза. Поэтому во время совместных обедов или ужинов они стараются держаться дружелюбно и проявлять друг другу знаки внимания.

До конца неизвестно, что именно стало причиной рассторжения брака спустя такой короткий срок с момента его заключения. Одни источники говорят, что во всем виноват Аффлек, который не уделял супруге достаточно внимания и был слишком эгоистичен. Другие винят Лопес – ее обвиняют в излишней требовательности и желании слишком обильно демонстрировать их отношения на публике.

Источник: Daily Mail

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