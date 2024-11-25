Майами публично унизил Серова после конфликта

Певец уверен, чт благодаря нему знаменитый артист получил второй виток славы

Перепалка между Александром Серовым и Олегом Майами получила новый поворот. Молодой певец, который не решился ответить известному артисту на шоу, решил высказываться о его персоне во время публичных мероприятий. К примеру, ранее он назвал исполнителя "Я люблю тебя до слез" быдлом и не стал на этом останавливаться.

Недавно Майами на одном из своих выступлений выразил мнение, что Серову повезло из-за их конфликта – якобы после этого артиста ждет вторая волна популярности.

"Повезло ему. Не понимал, на кого рыпается", – говорит Олег.

Певец надеется, что после случившегося знакомые и друзья расскажут его коллеге, как правильно себя вести на публике и подобных передачах. Майами раскритиковал Серова за проведенное выступление на проекте "Любимые песни", указав, что тот пел под фонограмму там, где это недопустимо.

Напомним, во время передачи Александр Серов начал возмущенно закидывать вопросами Олега Майами, интересуясь, почему именно этот человек будет оценивать его мастерство. Участник жюри, издеваясь над артистом, заявил, что является стоматологом и сам не понимает, что делает на шоу.