Бузова страстно поцеловалась с певцом Олегом Майами на публике

Бузова страстно поцеловалась с известным певцом на публике
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Личная жизнь знаменитости интересует многих

Знаменитая российская исполнительница Ольга Бузова отпраздновала восьмилетие своей сольной карьеры ярким концертом в одном из московских развлекательных заведений. Праздничный вечер собрал множество поклонников и звездных гостей, среди которых оказался певец Олег Майами. Он пришел с огромным букетом цветов, что сразу привлекло внимание публики. Недавно артисты выпустили совместный трек "Такси", вызвавший бурю эмоций среди поклонников. Глубокий смысл композиции и чувственный клип спровоцировали слухи о возможных романтических отношениях между звездной парочкой.

Особую интригу добавило выступление на концерте. Во время исполнения композиции на сцене случился неожиданный момент: молодой исполнитель подошел к своей прекрасной коллеге и страстно поцеловал ее на глазах у зрителей. Девушка выглядела удивленной, но не отстранилась, а лишь улыбнулась, пытаясь прикрыть их лица от многочисленных камер.

Этот эпизод мгновенно стал темой обсуждений среди присутствующих и в соцсетях. Поклонники уверены, что между артистами возобновились чувства, ведь несколько лет назад они уже пытались построить отношения.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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