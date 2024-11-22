Бузова рассказала о своих чувствах к Олегу Майами

Бузова раскрыла чувства к Олегу Майами
Ольга Бузова. Фото: Ирина Огаркова. Instagram/wikimedia.org
Девушка была предельно откровенна

Ольга Бузова прокомментировала слухи о романтических отношениях с коллегой по звездному цеху Олегом Майами. Обсуждения в Сети активизировались после выхода клипа на их совместный трек "Такси", где артисты исполнили несколько откровенных сцен. Поклонники предположили, что между ними может быть что-то большее, чем просто дружба и рабочие отношения.

Исполнительница откровенно поделилась своими чувствами к молодой звезде, подчеркнув, что в клипе они старались передать настоящие эмоции. Однако артистка уточнила, что речь идет исключительно о творческом восхищении. По словам девушки, она поражена талантом парня и называет его одним из самых ярких артистов на сцене – от его выступлений она кайфует.

Тем не менее звезда заверила, что их отношения остаются исключительно профессиональными. На данный момент артисты не дали повода говорить о реальном романе, хотя поклонники продолжают обсуждать возможное развитие их взаимодействия.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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