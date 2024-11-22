Серов устроил скандал на популярном шоу из-за Олега Майами

"Какого хрена ты здесь?": Серов устроил разборки на популярном шоу
Александр Серов. Кадр "Любимые песни"
Артисту не понравился один из членов жюри

Певец Александр Серов стал участниками проекта "Любимые песни", на котором популярные исполнители поют композиции, которые им нравятся больше всего. Перед своим выступлением артист устроил разборки с одним из членов жюри.

Оказалось, что певцу не понравился Олег Майами, который сидел в кресле и активно поддерживал появление знаменитости на сцене. Серов с недовольным видом спросил: "А ты кто такой, тут в очках сидишь?". Артист поинтересовался его именем и чем по жизни занимается парень. 

Майами, в свою очередь, начал отшучиваться, что является стоматологом. Подобное поведение сильно возмутило певца.

"Так какого хрена ты здесь?" – возмущенно спросил он.

На это член жюри указал, что понятия не имеет, что делает на шоу -  якобы он всех предупреждал – ничего в музыке не понимает. Зато у него есть возможность посмотреть на зубы российских знаменитостей.

После этого Серов немного успокоился и объяснил, что является сбитым летчиком и не совсем подходит по формату передачи. Сейчас он просто поет свои песни, когда молодежь штурмует большие вершины. Претендовать на их успех он не планирует. 

Ранее Николай Басков устроил истерику на шоу "Ну-ка, все вместе!".

Источник: ВКонтакте

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