Многие россияне будут крайне недовольны

Известный общественник Виталий Бородин поделился неожиданной информацией о возвращении переехавшей в США исполнительницы Кристины Орбакайте на российские экраны. По имеющимся данным, звезда примет участие в новогоднем концерте, который покажут в праздничную ночь на Первом канале.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что артистка отказалась приезжать в Россию на Новый год. Эти слухи объясняли прохладным приемом, который певица получила во время предыдущих визитов. Однако, по словам активиста, эта информация не соответствует действительности и, возможно, была частью запланированного вброса для привлечения внимания.

Бородин также отметил, что подобные слухи могут распространяться намеренно, чтобы создать ажиотаж вокруг появления звезды в праздничных эфирах. Теперь, по его данным, участие Орбакайте в новогодней программе подтверждено, и зрители смогут увидеть ее выступление.

Эта новость могла порадовать поклонников певицы, однако люди, которые недовольны ее поведением и гражданской позицией, точно будут не в восторге от такого хода руководства федерального канала.