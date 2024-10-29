Орбакайте провела на Бали ритуал для избавления от негатива

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Некогда знаменитая в нашей стране исполнительница Кристина Орбакайте недавно посетила остров Бали, где приняла участие в древнем шаманском ритуале очищения – Агнихотре. Любопытно, что к магии звезда обратилась практически сразу после того, как потерпела творческий крах на гастролях по США.
Церемония проходила под руководством индонезийского жреца. В опубликованном ролике видно, как звезда сидит напротив жреца, который читает молитвы на санскрите и периодически подбрасывает в огонь освященный рис. Артистка с интересом наблюдала за действиями шамана и сама участвовала в ритуале, поддерживая атмосферу, которая традиционно считается важной для избавления от негативной энергии.
Агнихотра – это священный ритуал, который исполняется на закате или восходе солнца. Он направлен на очищение пространства и сознания, а также на привлечение положительной энергии и гармонии. На Бали Агнихотра проводится для очищения души и тела, а также для гармонизации энергетического поля. Участники ритуала записывают на бумажных листочках пожелания счастья, благополучия и любви для себя и своих близких, а затем сжигают их в священном огне, надеясь, что энергия огня поможет в осуществлении их желаний.
Стоит отметить, что дела Орбакайте после фактического разрыва с аудиторией в России идут не лучшим образом. Ее последние гастроли в США не принесли ожидаемого успеха. По сообщениям СМИ, около 30-40% мест в залах остались непроданными, что стало заметным ударом по звезде. Причины невысокой посещаемости концертов пока точно не известны. Вероятно, сказалась высокая конкуренция на рынке шоу-бизнеса, за границей не так много эмигрантов, которые могли бы обеспечить всем беглым звездам хорошую посещаемость концертов.
К слову, ранее Орбакайте неожиданно запела с уличными музыкантами.
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