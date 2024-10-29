Орбакайте провела на Бали ритуал для избавления от негатива

Потерпевшая крах Орбакайте обратилась к магии
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
Дела певицы идут не лучшим образом

Некогда знаменитая в нашей стране исполнительница Кристина Орбакайте недавно посетила остров Бали, где приняла участие в древнем шаманском ритуале очищения – Агнихотре. Любопытно, что к магии звезда обратилась практически сразу после того, как потерпела творческий крах на гастролях по США.

Церемония проходила под руководством индонезийского жреца. В опубликованном ролике видно, как звезда сидит напротив жреца, который читает молитвы на санскрите и периодически подбрасывает в огонь освященный рис. Артистка с интересом наблюдала за действиями шамана и сама участвовала в ритуале, поддерживая атмосферу, которая традиционно считается важной для избавления от негативной энергии.

Агнихотра – это священный ритуал, который исполняется на закате или восходе солнца. Он направлен на очищение пространства и сознания, а также на привлечение положительной энергии и гармонии. На Бали Агнихотра проводится для очищения души и тела, а также для гармонизации энергетического поля. Участники ритуала записывают на бумажных листочках пожелания счастья, благополучия и любви для себя и своих близких, а затем сжигают их в священном огне, надеясь, что энергия огня поможет в осуществлении их желаний.

Стоит отметить, что дела Орбакайте после фактического разрыва с аудиторией в России идут не лучшим образом. Ее последние гастроли в США не принесли ожидаемого успеха. По сообщениям СМИ, около 30-40% мест в залах остались непроданными, что стало заметным ударом по звезде. Причины невысокой посещаемости концертов пока точно не известны. Вероятно, сказалась высокая конкуренция на рынке шоу-бизнеса, за границей не так много эмигрантов, которые могли бы обеспечить всем беглым звездам хорошую посещаемость концертов.

К слову, ранее Орбакайте неожиданно запела с уличными музыкантами.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

При одном условии: ЕС отказался дать денег Украине просто так

От украинцев требуют поддерживать "европейскую демократию"

"Молчать или уезжать": украинцы обиделись на коллективное решение поляков

Незалежным приходится нелегко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей