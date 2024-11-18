Орбакайте отказалась выступать на корпоративах в России

Орбакайте снова плюнула в россиян
Кристина Орбакайте. Фото: Ермолаев Алексей. Собственная работа/wikimedia.org/
Певица заняла жесткую позицию

Некогда любимая в нашей стране исполнительница Кристина Орбакайте приняла решение отказать россиянам в удовольствии лицезреть ее персону на главном празднике года. Именитая певица вновь плюнула в родную страну, твердо отказавшись от участия в новогодних корпоративах в России, что вызвало неоднозначную реакцию среди ее поклонников.

Впервые за многие годы артистка решила не принимать приглашения от организаторов праздничных мероприятий, сославшись на личные причины и нежелание возвращаться на российскую сцену в этом сезоне. Певица решила провести зимние праздники в Калифорнии, где она живет припеваючи уже много лет.

По имеющейся информации, артистка не испытывает желание выступать перед россиянами, а отмены концертов, с которыми она столкнулась ранее, оставили у нее неприятное впечатление. Напомним, в прошлом году певица была активной участницей новогодних мероприятий, выступая на частных вечеринках и корпоративах, где ее гонорар составлял около 4,5 миллиона рублей за концерт.

Однако после критических заявлений в адрес российских властей со стороны именитых родственников Орбакайте отношение к этой певице резко изменилось, многие не готовы видеть звезду на российской сцене.

К слову, ранее певица дошла до того, что решила обратиться к магии.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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