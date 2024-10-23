Орбакайте после неудачных гастролей в США запела на улице

Орбакайте запела с уличными музыкантами после провала в США
Кристина Орбакайте. Кадр: YouTube
Карьера звезды пошла под откос

Некогда популярная в нашей стране исполнительница Кристина Орбакайте, недавно завершившая неудачное творческое турне по США, решила взять паузу и отправилась в путешествие вместе с мужем. В настоящее время певица находится в Австралии, где, несмотря на творческие провалы, продолжает находить возможности для выступлений, хотя и в неожиданном формате. Дошло до того, что артистка начала петь с уличными музыкантами.

Недавно знаменитость была замечена на набережной в Сиднее, где решила выступить прямо на улице. Она присоединилась к музыканту, который играл на пианино, и исполнила песню своей знаменитой матери Аллы Пугачевой "Ты на свете есть". Свидетели этого необычного выступления утверждают, что звезда выглядела расслабленной и явно наслаждалась моментом, несмотря на скромную аудиторию.

Этот неожиданный выход на улицу вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Одни поддержали певицу за простоту и открытость, другие посчитали, что такой формат выступлений для звезды ее уровня может говорить о кризисе в карьере. Однако сама артистка, судя по всему, не слишком переживает из-за неудачно прошедших гастролей – ее выступления не пользовались популярностью – и просто наслаждается отдыхом.

К слову, ранее Орбакайте плюнула в лицо поддержавшему решение Кремля певцу.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
По теме

"Видим катастрофу": в Британии бьют тревогу из-за ЧП в зоне СВО

Положение незалежных все хуже и хуже

"Придется искать": в Польше сделали неожиданное признание о России

Страна держится в лидерах русофобии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей