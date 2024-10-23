Орбакайте после неудачных гастролей в США запела на улице

Карьера звезды пошла под откос

Некогда популярная в нашей стране исполнительница Кристина Орбакайте, недавно завершившая неудачное творческое турне по США, решила взять паузу и отправилась в путешествие вместе с мужем. В настоящее время певица находится в Австралии, где, несмотря на творческие провалы, продолжает находить возможности для выступлений, хотя и в неожиданном формате. Дошло до того, что артистка начала петь с уличными музыкантами.



Недавно знаменитость была замечена на набережной в Сиднее, где решила выступить прямо на улице. Она присоединилась к музыканту, который играл на пианино, и исполнила песню своей знаменитой матери Аллы Пугачевой "Ты на свете есть". Свидетели этого необычного выступления утверждают, что звезда выглядела расслабленной и явно наслаждалась моментом, несмотря на скромную аудиторию.

Этот неожиданный выход на улицу вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Одни поддержали певицу за простоту и открытость, другие посчитали, что такой формат выступлений для звезды ее уровня может говорить о кризисе в карьере. Однако сама артистка, судя по всему, не слишком переживает из-за неудачно прошедших гастролей – ее выступления не пользовались популярностью – и просто наслаждается отдыхом.

К слову, ранее Орбакайте плюнула в лицо поддержавшему решение Кремля певцу.