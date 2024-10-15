Продюсер объяснил "тайное" выступление Орбакайте с Руссо жаждой денег

Артистка выставила определенные требования

Так называемое "тайное" выступление популярной российской артистки Кристины Орбакайте перед россиянами на корпоративе в Дубае получило объяснение от продюсера и музыкального критика Павла Рудченко.



Он утверждает, что певица согласилась выступить с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо ради крупного гонорара, несмотря на предыдущие заявления о нежелании сотрудничать с некоторыми артистами. При этом одним из условий мероприятия был строгий запрет на съемку выступления исполнительницы, а также на фото и видео с другими артистами.

Хотя звезда, по некоторым данным, ранее выставляла требования касательно того, с кем готова выступать, а с кем – нет, финансовый фактор, по словам Рудченко, сыграл решающую роль. Певица, в последнее время попавшая в скандалы из-за своей "избирательности" в выборе коллег по сцене, приняла участие в мероприятии, чтобы обеспечить себе доход, несмотря на возможную критику со стороны той части аудитории, которая выступает против таких патриотических артистов, как, например, Руссо.

Этот корпоратив в Дубае стал значимым событием не только из-за участия таких звезд, как Киркоров и Руссо, но и из-за того, что выступление Орбакайте на одной сцене с ними было организовано в тайне от широкой аудитории.