Продюсер Дзюник объяснил отказ Орбакайте приезжать в Россию

Артистка может вовсе не вернуться в родную страну после унижений

В этом году Кристина Орбакайте впервые за долгое время не будет принимать участие в съемках новогодних передач. Также артистка не приедет для выступлений на праздничных корпоративах. Продюсер Леонид Дзюник уверен, что знаменитость приняла радикальное решение по поводу своих визитов в Россию вполне обоснованно.

Он напомнил, что ее прошлое возвращение в страну было воспринято холодно. Общественники срывали концерты, а публика отнеслась к ней с холодком. Поэтому нет ничего удивительного, что артистка отказалась от своих визитов на родину.

При этом продюсер отметил, что Орбакайте не виновата из-за того, кем являются ее мать и отчим, но при этом ее регулярно оскорбляют и унижают в связи с высказываниями Пугачевой. Продюсер допускает, что артистка может снова приехать в Россию, когда общественники начнут вести себя спокойнее, однако в такой исход событий не особо верит.

"Она поступила правильно – не хочет лишний раз тратить нервы... Думаю, Кристина уже никогда не вернется", – заявил Дзюник.

Известно, что решение Орбакайте поддержала и ее мать, Алла Пугачева. Она написала в соцсетях под публикациями дочери "Пора двигаться дальше" на английском языке.