Раскрыты разговоры Лиама Пейна с девушками перед смертью

Знаменитость жаловался им на свое одиночество

За несколько дней до своей смерти Лиам Пейн изливал душу девушкам из OnlyFans. Артист флиртовал с дамами, но также он искал в них родственную душу, поскольку чувствовал себя одиноким.

Как правило, он писал девушкам не вульгарной внешности. Пейн рассказывал, что они напоминают ему некоторых бывших. Однако раскрывать детальное содержание этих бесед онлифанщицы не хотят. Тем не менее, письма артиста будут приобщены к материалам дела.

Известно, что незадолго до смерти Лиам вызвал к себе в номер в Буэнос-Айресе двух проституток, которые ушли незадолго до трагедии. Утверждается, что во время случившегося знаменитость находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – проблемы с запрещенными веществами у него были давно.

Также в Сети существует версия, что солиста Onr Direction могли убить по приказу Пи Дидди. Известно, что в крови Пейна нашли точно такую же смесь наркотических веществ, которыми рэпер травил своих жертв. Некоторые считают, что знаменитость незадолго до смерти хотел рассказать подробности о педофилии в шоу-бизнесе.