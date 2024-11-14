Собчак начала распродавать личные вещи

Соответствующие объявления уже появились в интернете

На популярном интернет-сервисе объявлений появились лоты от известной телеведущей Ксении Собчак, которая решила продать несколько личных вещей, включая предметы интерьера и элементы гардероба. Среди товаров, выставленных на продажу, можно найти статуэтку, стоимость которой составляет 15 тысяч рублей. Знаменитость готова отдать личную вещь любому желающему за указанную сумму.

Также "блондинка в шоколаде" предлагает приобрести картину за 10 тысяч рублей. Любители искусства могут воспользоваться этой возможностью, чтобы добавить в свою коллекцию работу, принадлежащую известной личности. Однако на этом список не заканчивается – звезда готова продать и особенные настольные часы, оцененные в 20 тысяч рублей. Она отметила, что эти часы не просто элемент декора, но еще и приносят удачу владельцу. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Предложения вызвали интерес у поклонников и коллекционеров, которые увидели в этом шанс приобрести уникальные вещи от известной телеведущей.

К слову, ранее на Собчак заметили дорогущий браслет.