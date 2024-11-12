На Собчак заметили браслет за десятки миллионов рублей

Красотка ни в чем себе не отказывает

"Блондинка в шоколаде" Ксения Собчак удивила гостей своего дня рождения роскошным украшением от Bvlgari стоимостью более 33 миллионов рублей. По крайней мере, о такой цене дорогущего украшения эксперты заявляют в социальных сетях.

На праздновании своего 43-летия блондинка появилась с браслетом из белого золота, инкрустированным бриллиантами общей массой 50,34 карата. Это изделие выполнено в форме змеи, и его цена составляет около 347 тысяч долларов или 33,7 миллиона рублей. Роскошный аксессуар моментально привлек внимание гостей и вызвал широкий резонанс среди поклонников и подписчиков телеведущей в социальных сетях.

Красотка известна своей слабостью к дорогим украшениям и не раз появлялась на светских мероприятиях в эксклюзивных аксессуарах. Новое дорогущее украшение стало ярким примером ее пристрастия к престижным ювелирным изделиям. Такие аксессуары не только подчеркивают статус, но и являются выгодными инвестициями, ведь изделия с бриллиантами известных брендов со временем сохраняют и даже увеличивают свою стоимость.