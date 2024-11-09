Назван гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак

Сколько Агузарова взяла за концерт для Собчак
Жанна Агузарова. Фото: соцсети
Певица обогатилась на журналистке

Известный эксперт по светской тусовке Сергей Дворцов предположил, что популярная исполнительница Жанна Агузарова могла получить до 3 миллионов рублей за выступление на праздновании дня рождения Ксении Собчак. 

Торжество, посвященное 43-летию известной журналистки, состоялось 5 ноября и собрало многих звездных гостей. Песнями именинницу поздравляли Александр Серов и Жанна Агузарова. 

Любопытно, что по слухам, певец исполнил свои хиты для блондинки бесплатно, основываясь на давней дружбе, а вот Агузарова предпочла не комментировать финансовую сторону своего выступления. 

В свою очередь, продюсер Дворцов отметил, что певица редко выходит на сцену, и поэтому ее выступление могло стоить несколько миллионов рублей.

Этот концерт для Собчак стал одним из тех редких случаев, когда звезда 80-х вновь предстала перед публикой, подчеркнув свою уникальность и статус культовой фигуры российской эстрады.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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