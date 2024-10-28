По всей квартире кровь: подробности смерти актера Пономаренко

Знаменитости было 49 лет

Актер Юрий Пономаренко, который сыграл оперативника в сериале "Глухарь", трагически скончался. Его тело нашли в собственной квартире. Прибывшие на место полицейские увидели, что в его жилье были множественные следы крови, однако версию насильственной смерти они отвергают.

Соседи говорят, что в последний раз видели артиста вечером накануне гибели. Актеры, которые снимали одну квартиру с Пономаренко, рассказали – погибший зашел в свою комнату после работы и больше оттуда не выходил. Известно, что в последние месяцы он много пил.

Знакомые пытались достучаться до него, но Юрий не открывал дверь. Тогда было принято вызвать правоохранителей, которые и нашли тело. По предварительной версии, актер скончался от кровопотери. Кровяные следы были найдены на мебели и возле шкафа – вероятно, он ударился затылком во время алкогольного опьянения.

Это не первая подобная травма у Пономаренко. Два года назад он уже разбивал голову в московском караоке, но тогда его удалось спасти.