Продюсер заявил, что Шнуров "вертел этот патриотизм" в новом альбоме

"Вертел этот патриотизм": Шнурову грозят трудности в России
Сергей Шнуров. Фото: АГН "Москва"
Народ оказался недоволен творчеством звезды

Новый альбом группы "Ленинград", выпущенный совместно с Инстасамкой, не произвел большого впечатления на публику. В комментариях в Сети народ массово критикует творчество артистов, заявляя, что слушать это невозможно. Как говорит музыкальный продюсер Евгений Бабичев, это не единственные трудности, которые могут появиться у Сергея Шнурова в России из-за этих песен.

По его словам, артист рискует возмутить общественников из-за одного трека, в котором допускает излишние вольности. Там постоянно скандирую "русские вперед" вместе с матами и двусмысленными фразами с намеком.

"Такое ощущение, что Шнуров на одном месте вертел весь этот патриотизм", – говорит продюсер.

Он утверждает, что альбом группы "Ленинград" был сделан словно на скорую руку и оттого плохо проработан. Если бы знаменитость не строил из себя человека, следующего трендам, а просто подтянул Инстасамку до своего уровня, получилось бы лучше, уверен Бабичев.

Новый альбом Сергей Шнуров выпустил вскоре после развода. Во время брака знаменитость отошел от своей творческой деятельности и выступал в основном на корпоративах. Почему артист расстался с супругой – до сих пор неизвестно.

Источник: News.ru
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