Шнуров отметит развод совместным треком с Инстасамкой

Музыкант умеет удивлять

Популярная телеведущая Ксения Собчак сообщила, что рокер-скандалист Сергей Шнуров решил отметить свое недавнее расставание с очередной супругой нестандартным образом. Вместо традиционного празднования, певец выпустит новую совместную работу с эпатажной исполнительницей Инстасамкой.



Поклонники музыканта были удивлены таким выбором партнера для записи, ведь легендарный рокер и скандальная певица представляют собой весьма неожиданный тандем.

Многие отмечают, что сочетание рок-музыканта, известного своими провокационными текстами и харизмой, с молодой исполнительницей, чьи работы часто выходят за рамки привычного формата, выглядит как эксперимент, который может заинтересовать даже тех, кто не следит за их творчеством.

В социальных сетях фанаты активно обсуждают возможный жанр и настроение песни, которая обещает стать ярким событием на музыкальной сцене. Одни высказывают предположения, что это будет остроумная и дерзкая композиция, другие считают, что Шнуров мог использовать коллаборацию для нового витка своей карьеры. Тем не менее, большинство сходится на том, что новый эксперимент произведет фурор в российском шоу-бизнесе.