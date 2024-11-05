Земфира* на концерте в Германии обратилась к россиянам

Звезда очень высокого мнения о себе

Беглая исполнительница Земфира* недавно дала сольный концерт в Берлине, где неожиданно обратилась к российским поклонникам, призвав их "ждать ее возвращения". Артистка вела себя достаточно дерзко и заявила, что уверена в своей популярности на родине, отметив, что в России, по ее словам, "все о ней молятся". Это высказывание вызвало неоднозначную реакцию как среди оставшихся в РФ слушателей, так и среди тех, кто присутствовал на концерте.

Артистка сообщила, что посвящает один из своих треков россиянам. В песне были такие строчки: "За меня там все молятся, как бы не сгореть мне", "жди меня", "обязательно когда-то вернемся заново".

Во время выступления певица исполнила в основном старые хиты, не порадовав публику новыми композициями. Некоторые зрители отметили, что концерт оставил двоякое впечатление: фанаты ожидали более разнообразного и эмоционального шоу, однако, по их мнению, Земфира* выглядела уставшей и не проявляла достаточного энтузиазма. В социальных сетях появились отзывы, в которых некоторые зрители обвинили артистку в "халтуре", указывая на отсутствие новизны в программе и слабую энергетику выступления.

Тем не менее, несмотря на критику, у певицы остается преданная аудитория, которая с нетерпением ждет ее возвращения на российскую сцену. Земфира* пока не уточняет, когда и при каких обстоятельствах она планирует снова выступить в России. Впрочем, учитывая неоднозначные высказывания знаменитости, по возвращению на родину к ней могут появиться серьезные вопросы у российских правоохранителей.

К слову, ранее Земфира* дала россиянам обещание.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации