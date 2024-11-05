"Целлюлит закрашивает лень": Дайнеко выложила честную фотографию в купальнике

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Российская певица Виктория Дайнеко поделилась в соцсетях фотографиями в откровенном купальнике, добавив к ним честную подпись: "целлюлит закрашивать лень".
Артистка показала два снимка, сделанные с разницей в полтора года. На одном из них заметны небольшие неровности на коже, но сама фигура Виктории выглядит подтянутой и привлекательной, подтверждая, что певица всегда поддерживает себя в отличной форме.
Виктория решила продемонстрировать естественность, отметив, что не стремится скрывать свои "несовершенства" и не ретуширует фотографии.
Певица активно занимается спортом, уделяя внимание физической подготовке, и призывает своих подписчиков принимать себя такими, какие они есть. Этот жест нашел отклик у поклонников, которые поддержали Дайнеко в комментариях, отметив ее смелость и естественную красоту.
Сейчас девушка справилась даже с небольшими проявлениями "апельсиновой корки" на коже и подчеркнула, что главное в войне за идеальную внешность – спорт и правильное питание.
К слову, ранее фурор в социальных сетях произвел откровенный кадр со звездой сериала "Воронины".
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