"Целлюлит закрашивает лень": Дайнеко выложила честную фотографию в купальнике

"Целлюлит закрашивает лень": Дайнеко выложила честную фотографию в купальнике
Виктория Дайнеко. Фото: соцсети
Девушка показала откровенный кадр

Российская певица Виктория Дайнеко поделилась в соцсетях фотографиями в откровенном купальнике, добавив к ним честную подпись: "целлюлит закрашивать лень".

Артистка показала два снимка, сделанные с разницей в полтора года. На одном из них заметны небольшие неровности на коже, но сама фигура Виктории выглядит подтянутой и привлекательной, подтверждая, что певица всегда поддерживает себя в отличной форме.

Виктория решила продемонстрировать естественность, отметив, что не стремится скрывать свои "несовершенства" и не ретуширует фотографии.

Певица активно занимается спортом, уделяя внимание физической подготовке, и призывает своих подписчиков принимать себя такими, какие они есть. Этот жест нашел отклик у поклонников, которые поддержали Дайнеко в комментариях, отметив ее смелость и естественную красоту.

Фото: соцсети

Сейчас девушка справилась даже с небольшими проявлениями "апельсиновой корки" на коже и подчеркнула, что главное в войне за идеальную внешность – спорт и правильное питание.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвел откровенный кадр со звездой сериала "Воронины".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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