42-летняя звезда "Ворониных" засветила лишнее в смелом купальнике

42-летняя звезда "Ворониных" засветила лишнее в смелом купальнике
Фото: Telegram-канал Екатерины Волковой
Идеальное тело привело в восторг мужчин

Российская актриса Екатерина Волкова, известная по роли в популярном сериале "Воронины", поделилась с подписчиками в социальных сетях снимками с отдыха. Красотка решила побаловать публику откровенным контентом и надела смелый купальник, показав лишнее.

На фотографиях звезда позирует у бассейна, демонстрируя подтянутую фигуру в стильном черном слитном купальном костюме. Знаменитость лежит на краю бассейна рядом с плавающим подносом, на котором разложены разнообразные блюда и напитки, создающие атмосферу расслабленного отдыха и роскоши. Высоко натянутые трусики купальника приоткрыли взору поклонников сокровенные складочки в интимной зоне тела знаменитости, что привело мужчин в восторг.

Фото: соцсети

Актриса выглядит свежо и уверенно, что не осталось незамеченным поклонниками. В комментариях они отметили, что Екатерина находится в великолепной физической форме, а также похвалили ее за активный образ жизни и умение поддерживать красоту. Многие подписчики выразили свое восхищение и подчеркнули, что актриса служит отличным примером того, как можно сохранять молодость и привлекательность независимо от возраста.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Ксении Бородиной.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Попросившая о помощи Россия получила отказ сразу десяти стран

Больше всего трудностей возникло в ЕС

Проиграют все: НАТО вмешается в конфликт на Украине при одном условии

Эксперт озвучил дальнейшее будущее противостояния Киева и Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей