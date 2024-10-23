Киркоров встал на защиту угодившей в скандал Глюкозы

Артиста возмутила травля вокруг коллеги

Филипп Киркоров, который не так давно был фигурантом громкого скандала с голой вечеринкой, теперь пытается быть более лояльным к другим артистам, угодившим в проблемы. Например, он высказался о ситуации вокруг Глюкозы, которую недавно задержали в аэропорту в неадекватном состоянии.

Сама артистка утверждает, что штраф в 5 тысяч рублей ей выписали незаконно. Проблемы у нее появились исключительно потому, что какой-то влиятельный человек просто пытается уничтожить ее репутацию, намекнув на своего бывшего продюсера Максима Фадеева.

Киркоров уверен, что в данной ситуации нельзя подкидывать дров и без того в горячую тему. По его мнению, многим нравится смотреть, как падает звезда, и от того вокруг происходящего начинается пляска на костях.

"Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью сразу набрасываются на артиста и сразу начинают топтать ногами", – говорит он.

Певец потребовал справедливости для Глюкозы и заявил, что травля является губительной тенденцией для всего общества, призвав людей не судить других.

Как сообщают СМИ, на фоне инцидента и проблем с наркозависимостью Глюкоза попала в черный список российских артистов. Теперь ее не приглашают в шоу и реже зовут выступить на корпоративах.