Киркоров встал на защиту угодившей в скандал Глюкозы

"Топтать ногами": Киркоров потребовал справедливости для Глюкозы
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Артиста возмутила травля вокруг коллеги

Филипп Киркоров, который не так давно был фигурантом громкого скандала с голой вечеринкой, теперь пытается быть более лояльным к другим артистам, угодившим в проблемы. Например, он высказался о ситуации вокруг Глюкозы, которую недавно задержали в аэропорту в неадекватном состоянии.

Сама артистка утверждает, что штраф в 5 тысяч рублей ей выписали незаконно. Проблемы у нее появились исключительно потому, что какой-то влиятельный человек просто пытается уничтожить ее репутацию, намекнув на своего бывшего продюсера Максима Фадеева.

Киркоров уверен, что в данной ситуации нельзя подкидывать дров и без того в горячую тему. По его мнению, многим нравится смотреть, как падает звезда, и от того вокруг происходящего начинается пляска на костях.

"Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью сразу набрасываются на артиста и сразу начинают топтать ногами", – говорит он.

Певец потребовал справедливости для Глюкозы и заявил, что травля является губительной тенденцией для всего общества, призвав людей не судить других.

Как сообщают СМИ, на фоне инцидента и проблем с наркозависимостью Глюкоза попала в черный список российских артистов. Теперь ее не приглашают в шоу и реже зовут выступить на корпоративах.

Источник: News.ru
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