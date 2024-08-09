Кучера вступился за Киркорова на фоне череды скандалов

Певец сумел сохранить свою карьеру с большим трудом

В последнее время в шоу-бизнесе людей, которые публично бы поддержали Филиппа Киркорова, не так уж много. Свою роль в этом сыграл скандал с голой вечеринкой, с последствиями которого певец сталкивается до сих пор.

Больше всего ему тогда досталось от артистов-патриотов, раскритиковавших поп-короля за пир в тяжелый период времени для страны. Однако среди них есть один человек, который встал на защиту Киркорова. Это Оскар Кучера.

Актер полагает, что заход "не в ту дверь" станет для знаменитости уроком на будущее, а ошибки бывают у всех. К Филиппу он относится с большим человеческим теплом и любовью, знаменитости знают друг друга уже много лет.

"Он – талантливейший дядька, просто монстр, очень крутой. Человек зашел не в ту дверь, не подумал", – защищает его Кучера.

При этом Оскар считает, что угодившим в скандал артистам не стоит ездить к солдатам на фронт, если они хотят сделать это только ради обеления репутации, а не чувствуют искреннего порыва. Относится ли это замечание к Киркорову, который приезжал в госпитали после громкого инцидента, Кучера пояснять не стал.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров покинул Россию вместе с девушкой.