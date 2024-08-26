Хирург Круглик: Киркоров мог увеличить бицепсы с помощью жира

Артист произвел фурор

Недавний выход в свет поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова произвел эффект разорвавшейся бомбы. Артист очень сильно похудел и изменился. Особое внимание привлекли мышцы знаменитости на руках. Некоторым кажется, что бицепсы артиста выглядят неестественно и такой рельефный вид был достигнут нетрадиционным путем.



Стоит отметить, что сам Киркоров уверяет: мощные мышцы на его руках появились благодаря многочасовым занятиям в спортзале и строгому следованию указаниям тренера. Одна эксперты по хирургическим вмешательствам во внешность сомневаются в правдивости таких заявлений.

Известный пластический хирург Сергей Круглик высказал предположение, что звездный исполнитель мог увеличить свои бицепсы с помощью липофилинга – процедуры, при которой собственный жир пациента используется для придания объема определенным участкам тела. В интервью хирург отметил, что эта техника стала популярной среди знаменитостей, желающих быстро улучшить свою внешность.

Киркоров вполне мог воспользоваться этой процедурой, чтобы придать своим бицепсам более внушительный вид, объяснил Круглик. Соответствующие возможности пластической хирургии интересны для тех, кто хочет улучшить форму и объем мышц без интенсивных тренировок.

К слову, ранее дочь Киркорова раскрыла тайну своего рождения.