Источники рассказали, планирует ли Пугачева приезд в Россию

Знакомые развеяли слухи об отъезде звезды в США

Алла Пугачева сейчас, как известно, находится на Кипре. Знаменитость засняли во время прогулки по улице с сыном. Уехать из Израиля ей пришлось на фоне усиления активности конфликта на Дальнем Востоке и постоянных обстрелов.

Знаменитость уже адаптировалась к заграничной жизни, и пока она намерена остаться там на неопределенный срок. Источники, близкие к Примадонне, утверждают – приезжать в Россию в ближайшее время она не собирается.

Осведомитель также прокомментировал слухи, будто бы артистка перебралась жить поближе к своей дочери Кристине Орбакайте.

"Это вранье, Алла Борисовна не проживает в США", – говорит он.

В последний раз Пугачева прилетала в Россию ради похорон Валентина Юдашкина. Тем не менее, на Родине у нее остался ряд нерешенных вопросов. СМИ сообщали, что артистка захотела перевести за границу антиквариат и старинные предметы искусства на 20 млн долларов, однако посылку развернули на таможне из-за недостатка документов.

Несмотря на долгое отсутствие в стране, россияне до сих пор считают Аллу Пугачеву одной из лучших артисток в России. Ранее она попала в топ-5 российских исполнительниц по версии ВЦИОМ.