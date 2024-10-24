Алла Пугачева вошла в топ-5 лучших артисток России

Сбежавшей Пугачевой вынесли неожиданный вердикт в России
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Примадонна до сих пор имеет в стране преданных фанатов

Несмотря на отъезд Аллы Пугачевой из России, у нее остается немало поклонников в стране, которых нисколько не разочаровывают политические заявления знаменитости. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, она вошла в топ-5 лучших артисток страны. Такой неожиданный вердикт ей вынесли россияне.

Первые места в рейтинге заняли патриотичные исполнители. Среди мужчин лидером стал SHAMAN, который набрал 38% голосов. В прошлом году он тоже был на первом месте, но с меньшим результатом. Далее идут Олег Газманов с 19% и Григорий Лепс – у него 10%. Замыкают пятерку Николай Басков и Филипп Киркоров.

Лучшей певицей в стране россияне считают Полину Гагарину – за нее отдали свой голос 19% опрошенных. Второе место заняла Лариса Долина с результатом в 10%, а по 7% набрали Анна Асти, Валерия и Ирина Аллегрова, которые расположились на третьей позиции. Пугачева замкнула пятерку лучших, набрав 5% – опередила ее один пункт артистка Пелагея.

Позиции в списке лучших артистов Алле Пугачевой, вероятно, удалось сохранить после выпуска нескольких песен. Композиции не имели большого народного успеха, однако помогли ей остаться на слуху у верных поклонников.

Ранее стало известно, почему Примадонна не может избавиться от российской недвижимости.

Источник: ВЦИОМ
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