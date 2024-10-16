Экс-директор Киркорова пояснил, откуда у Пугачевой антиквариат на $20 млн

Богатая коллекция певицы многих удивила

Бывший директор поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Леонид Дзюник высказал свои предположения об источниках антикварной коллекции, которую экс-примадонна Алла Пугачева пыталась вывезти за границу.



По его мнению, некоторые из этих ценностей могли принадлежать одному из ее бывших супругов Александру Стефановичу. Пикатность ситуации добавляет то, что в свое время звезда пыталась отсудить их у него.

Эксперт по светской тусовке также допускает возможность существования наследства после смерти увлеченного коллекционера Стефановича, о котором решили особо не распространяться. Мужчина умер в 2021-м году. Если Алла Борисовна получила после него наследство, оно также могло включать антиквариат на радость знаменитой артистке. Либо же звезда могла собирать эти предметы старины сама на протяжении многих лет.

Отметим, скандальная ситуация разгорелась после того, как певица столкнулась с проблемами при вывозе своей роскошной коллекции за рубеж. На таможне в столичной воздушной гавани ей было отказано в вывозе предметов общей стоимостью $20 миллионов из-за неполного пакета документов, необходимых для таких операций.

История вызвала множество вопросов относительно происхождения ценностей и мотивов певицы, которая покинула Россию после известных событий зимы 2022 года.

К слову, ранее было объявлено о передаче антиквариата Пугачевой государству.