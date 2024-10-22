Риелторы объяснили, почему Пугачева не может продать имущество в РФ

Артистка в смятенных чувствах

Раскрыта истинная причина, почему бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева до сих пор не может продать свою недвижимость. Ясность в дело внесли риелторы.



По словам экспертов, цена на недвижимость завышена в два раза. Это может свидетельствовать о том, что артистка хитрит и на самом деле совсем не хочет расставаться с российским имуществом.

Рыночная стоимость выставленного на продажу особняка в Бережках составляет около 81 миллиона 700 тысяч рублей. Однако звезда запросила за свою недвижимость гораздо больше, что, по мнению экспертов, является слишком высокой ценой даже для элитной недвижимости в Подмосковье. Эксперты отмечают, что такая стратегия может быть связана с нежеланием певицы спешить с продажей или же с ожиданием покупателя, готового заплатить гораздо больше.

На сайтах по продаже недвижимости указано, что спрос на дома в этом районе остается стабильным, однако высокая цена на дачу знаменитости значительно ограничивает круг потенциальных покупателей. Специалисты отмечают, что таким образом беглая артистка демонстрирует, что не готова расставаться с имуществом, если не получит за него огромную выгоду.

К слову, ранее стало известно, откуда Пугачева взяла антиквариат на миллионы долларов.