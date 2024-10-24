"Разобью твое сердце": Тимма обратился к подавшей на развод Седоковой

У знаменитостей крайне драматичные отношения

Баскетболист Янис Тимма нелегко переносит расставание с Анной Седоковой. Спортсмен регулярно делится депрессивные постами с поклонниками, а недавно он сделал публикацию, которую, вероятно, посвятил своей возлюбленной.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", Тимма показал снимки, на которых многозначительно смотрит вдаль и пускает дым. На фоне в этот момент играла песня со стихами о неразделенной любви.

"Я разобью твое сердце, ты не успеешь опомниться. Я разобью его так, что тебе это точно запомнится", – говорится в тексте.

Поклонники решили, что так баскетболист решил обратиться к подавшей на развод Седоковой через соцсети.

Ранее стало известно, что рассторгать брак артистка решила через российский суд. Одни полагают, что так она просто избегает некоторых невыгодных аспектов дележке имущества, в том числе в США. Другие утверждают, что разрыв пары является хайпом, и прессе было бы интереснее отслеживать эту историю черех российскую юрисдикцию.

Известно, что за несколько лет брака Янис Тимма и Анна Седокова расставались множество раз. Их отношения начались после того, как артистка увела спортсмена из семьи, где недавно родился ребенок.